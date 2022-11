Drame ce dimanche matin à Trivières: un homme de 53 ans perd la vie sur la N55 après avoir perdu le contrôle de son véhicule

Sa voiture a alors dévié de sa trajectoire et a terminé sa course dans le fossé, un peu après le fameux carrefour du Delhaize de Trivières.

Les pompiers louviérois l’ont extrait du véhicule sans avoir à effectuer une désincarcération. Si la police de La Louvière a été avisée, c’est la police fédérale qui a procédé aux constatations d’usage.

En fin de matinée, un expert s’est rendu sur place afin d’effectuer différentes analyses qui devraient permettre d’en savoir plus sur les circonstances exactes de l’accident.

Si l’accident se déroule non loin d’un carrefour mortel, il n’a aucun rapport avec ce lieu. Il n’est pas non plus lié à une problématique d’éclairage, aux dires du bourgmestre Jacques Gobert.