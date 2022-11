En concertation avec la Loterie, le ministre veille à ce que la politique du gouvernement en matière de jeux de hasard soit rapidement et strictement suivie en ce qui concerne les paris sportifs. Voilà pourquoi il a déjà été décidé que la Loterie Nationale ne fera pas de publicité pour les paris sportifs à la radio, à la télévision et dans la presse écrite pendant la Coupe du Monde de football au Qatar.

« La Loterie Nationale joue un rôle de premier plan dans la protection des joueurs et la lutte contre la dépendance au jeu. Lors d’une Coupe du monde de football, le sport et l’expérience des supporters doivent être au centre des préoccupations. La publicité pour les paris sportifs ne devrait pas avoir sa place dans les émissions ou les reportages à la télévision, à la radio et dans la presse écrite. La Loterie Nationale donne déjà le bon exemple en ne faisant pas de publicité pour ses paris sportifs via ces canaux. »

Vincent Van Peteghem, Vice-Premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie Nationale

Une Coupe du monde de football est traditionnellement une période où davantage de personnes se tournent vers les paris sportifs. Pendant la Coupe du monde 2018 en Russie, la Commission des jeux de hasard a constaté que la moitié des nouveaux joueurs enregistrés étaient des personnes jouant pour la première fois. La publicité renforce cette tendance. Par conséquent, la Loterie Nationale ne fera pas de publicité pour ses activités de paris sportifs à la radio, à la télévision et dans la presse écrite pendant la Coupe du Monde de football au Qatar.

Le ministre Van Peteghem assure que la Loterie continuera à jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre la dépendance au jeu et à orienter les joueurs vers des environnements de jeu plus sûrs dans les années à venir. Il s’agira notamment de limites de jeu et de versement basses et strictes et de restrictions en matière de sponsoring et de publicité. Des mesures seront prises à cette fin, que le ministre Van Peteghem proposera bientôt au parlement dans sa nouvelle note de politique pour la Loterie Nationale.