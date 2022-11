Jérémy Doku avant la Coupe du monde: «Mon objectif? Mettre le feu quand je serai sur le terrain»

En quelques minutes face à l’Egypte, il a redonné espoir à tout un pays. Courte dans le temps, la montée au jeu de Jérémy Doku face aux Egyptiens a rassuré Roberto Martinez. Et une partie des suiveurs des Diables de plus en plus inquiets du manque de temps du joueur de Rennes depuis de nombreux mois. A raison. En 2021-22, il n’avait disputé que 670 minutes en club. 210 avant de prendre la direction de Doha avec les Diables. Et en ordre dispersé.

Depuis l’entame de la saison, l’ailier à l’accélération dévastatrice n’a joué plus d’une heure de jeu qu’à une seule et unique reprise. Sur ses douze autres apparitions – en comptant ses prestations internationales avec les U21 et les Diables –, cela tournait bien davantage autour d’un temps compris en dix et vingt minutes. Famélique pour un joueur dont les qualités athlétiques et physiques doivent permettre d’avoir un temps de présence bien plus grand avec son club de Rennes. Sauf que, depuis de nombreux mois, Doku a été lâché par son corps. « Je me suis posé des questions sur mes blessures et pourquoi cela arrivait », avoue celui qui a se concentre davantage sur ses échauffements et ses étirements que par le passé. Peu étonnant.

Ces derniers mois, le joueur formé à Neerpede a multiplié les allers et venues à l’infirmerie de son club breton et n’a pratiquement jamais pu enchaîner plusieurs rencontres. Et encore moins revendiquer une place de titulaire ou d’élément important dans la tournante de Bruno Genesio, son entraîneur. « Mentalement, c’est très difficile quand vous ne jouez pas », explique Doku.

« Stressé avant la sélection »

Conséquence, avec moins de temps de jeu qu’Eden Hazard depuis le début de l’exercice 2022-23, c’est sa place à la Coupe du monde que Jérémy Doku aurait pu voir s’envoler au profit de joueurs dont l’état de forme était bien supérieur à celui du Rennais. On peut penser notamment à Dodi Lukebakio dont les prestations au Hertha Berlin ont pu faire douter Roberto Martinez au point de le placer dans la colonne des réservistes. « Comme d’autres, j’étais stressé avant l’annonce de la sélection du coach », reconnaît le principal intéressé. « Je n’ai pas beaucoup joué en club même si le coach sait très bien de quoi je suis capable. Je savais que, malgré les blessures, j’avais toujours le feu dans les jambes. »

Un élément déterminant au moment où Martinez a tranché. Si le gamin de 20 ans va vivre son deuxième grand tournoi, c’est parce qu’il en possède en lui des caractéristiques physiques uniques en son genre. Mais aussi parce qu’il avait bluffé tout le monde en étant le joueur le plus dangereux des Diables rouges lors de ce funeste quart de finale d’Euro perdu face à l’Italie. Ce soir-là, dans le superbe stade du Bayern Munich, Doku en avait fait voir de toutes les couleurs à l’infortuné Di Lorenzo. Avec un air de « déjà vu ». Un soir d’été 2019, il avait martyrisé l’expérimenté Grimaldo lors d’un match de gala entre Benfica et Anderlecht. Là aussi, le latéral du club lusitanien n’avait plus su où donner de la tête face aux accélérations et autres dribbles d’un gamin aux jambes de feu. Mais s’il faut se plonger dans les souvenirs pour retrouver trace de telles performances de la part de Jérémy Doku, c’est parce que le principal intéressé n’a que trop peu réédité ce genre de performances que ce soit en club ou en sélection ces derniers mois. Avant l’Egypte, il fallait remonter au fameux quart perdu face aux Italiens pour retrouver la trace de la dernière apparition du « wonder boy ».

« Tous envie d’être titulaire »

En grande partie en raison de ses pépins physiques. Mais pas de quoi faire douter Roberto Martinez qui, en concertation avec Jacky Mathijssen, avait envoyé le jeune homme chez les espoirs en septembre pour qu’il puisse prendre du temps de jeu. Deux mi-temps pour autant de passes décisives pour le Rennais dont les quelques minutes face à l’Egypte augurent de bonnes choses. Pour lui et surtout pour des Diables parfois en manque de percussion et de vitesse. « Je dois mettre le feu », prévient Jérémy Doku prêt à profiter de chaque instant sur les pelouses qataries pour se mettre en valeur. « On a tous envie d’être titulaire. Mon concurrent, ce n’est pas n’importe qui. Il s’appelle Eden Hazard et c’est le capitaine. A moi de montrer de quoi je suis capable et de faire la différence. Je n’ai qu’une envie : marquer ce tournoi de mon empreinte. Que je joue 5, 10 ou 90 minutes, cela ne change rien et l’objectif est toujours le même : je dois mettre le feu. Je veux exploser durant cette Coupe du monde. » Dans les paroles, le facteur « X » de Roberto Martinez est prêt. En se basant sur sa montée au jeu énergique face à l’Egypte, Doku semble également apte pour les actes.