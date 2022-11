Axel Witsel répond aux critiques sur les Diables rouges: «C’est dommage d’avoir toute cette négativité autour de nous»

Élément incontournable du onze de base belge, Axel Witsel a profité du match amical contre l’Égypte pour emmagasiner du rythme. Le milieu de terrain a dorénavant le regard tourné vers le Canada (mercredi), premier adversaire des Diables rouges lors de ce Mondial qatari. Il s’est exprimé en conférence de presse ce dimanche dans leur QG.

La Belgique va entamer ce Mondial, comme étant l’une des nations les plus expérimentées du tournoi. Chose intéressante pour Axel Witsel. « Le fait que nous ayons beaucoup d’expérience dans les grands tournois peut certainement être un avantage pour nous », monte le médian de l’Atlético Madrid. « Le sélectionneur est là depuis six ans et nous formons une équipe depuis longtemps. C’est vrai que nous n’avons pas eu beaucoup de temps de préparation, mais c’est un avantage effectivement. Personnellement, je me sens en forme, je ne pense pas trop à mon âge. Maintenant, il est vrai que je joue différemment de quand j’avais 25 ans à la Coupe du monde au Brésil. Je suis maintenant un vrai milieu de terrain défensif. »

« Plus d’expérience, un avantage »

Les Diables rouges peuvent-ils faire mieux qu’en 2018 ? Difficile à dire. « Pour de nombreux joueurs, ce sera la dernière chance de gagner un grand tournoi. OK, nous avons plus d’expérience. mais seul le temps nous dira si nous sommes plus forts ou moins forts qu’en 2018. En tout cas, nous avons l’envie de reproduire ce que nous avions réalisé par le passé. Nous savons qu’il y a beaucoup de critiques et de pessimisme sur les Diables rouges ces derniers temps. C’est franchement dommage d’avoir cette négativité autour de nous. »

À l’Euro 2021, Axel Witsel avait commencé le tournoi en étant blessé, en étant entre les mains du staff médical. Comme Romelu Lukaku cette fois-ci. « J’étais dans la même situation que lui, mais je ne peux pas dire grand-chose le concernant. Il doit écouter son corps. Évidemment, nous aurions préféré qu’il soit présent pour le premier match, mais c’est comme ça… Il faut faire avec. »

Interrogé en conférence de presse ce dimanche sur l’entrejeu noir-jaune-rouge. Le N.6 des Diables n’a pas forcément de préférence sur la personne qui évoluera à ses côtés. « J’ai de bons rapports avec Youri Tielemans et Kevin De Bruyne. Mon rôle ne change pas en fonction de qui joue avec moi. Amadou Onana est là aussi. Il a un profil unique, il me rappelle un peu Marouane Fellaini. Il est très fort physiquement et dans les projections. Il pourra nous aider pendant le tournoi. »

« Le Mondial 2026, ce sera difficile »

À 33 ans, Axel Witsel ne souhaite pas encore mettre l’équipe nationale sur le côté. Il confirme sa volonté d’aller jusqu’à l’Euro 2024 en Allemagne. « Je me suis mis ça en tête. Pour la prochaine Coupe du monde, par contre, ce sera difficile. Cela dépendra de beaucoup de choses. Par exemple, ce qui se passera après ma période à l’Atlético de Madrid. Mais je ne pense pas que je pourrai encore participer au Mondial 2026. »