Roger Federer se confie sur sa retraite: «C’est une délivrance de pouvoir à nouveau vivre normalement»

Roger Federer est désormais retraité mais il continue de voyage. Le joueur de tennis suisse est au Japon le cadre d’une opération avec un de ses sponsors, Uniqlo. Lors de sa première apparition depuis la Laver Cup en septembre 2022, Roger Federer a évoqué certains aspects de son métier qui sont derrière lui, désormais.

Il explique ainsi que la vie de tennisman est assez stressante : « En tant que joueur, vous devez toujours penser au prochain entraînement, au prochain match, votre prochain voyage, a-t-il confié. Ça ne s’arrête jamais. Je ne pense pas que j’en avais complètement pris conscience, combien c’est toujours là, avec vous, et combien ça rythme votre vie. Ce n’est vraiment que quand vous dîtes stop que tout le stress s’en va. »

Il ajoute qu’il se sent désormais plus léger, lui qui n’avait plus joué en compétition depuis Wimbledon en 2021 : « C’est une délivrance de pouvoir à nouveau vivre normalement après 25 années. »

Federer a également parlé la question de la santé mentale : « Mais la vie sur le circuit est dure. Les voyages, l’entraînement, le décalage horaire. Personne n’a le droit de dire : ’Je suis fatigué(e)’ aujourd’hui, par peur de donner l’impression d’être faible. C’est pour ça que parfois les joueurs ont des problèmes mentaux. Vous êtes censés être fort. Mais nous sommes des humains, pas des machines. »