Pas de changement pour la taxe immondices à Frasnes: le ramassage des poubelles restera hebdomadaire en 2023

La taxe sur l’enlèvement des déchets était à l’ordre du jour du dernier conseil communal de Frasnes. S’il avait été décidé par le Collège d’opérer quelques changements, comme des tournées de ramassage des sacs-poubelle plus espacées en hiver, un revirement de dernière minute a permis de garder exactement le même système qu’avant. « La Région wallonne s’était engagée à ce que le citoyen ne paie pas davantage les coûts liés aux déchets, mais nous n’avons pas reçu de courrier confirmant la manière dont les choses seraient faites, ni l’information de si on pouvait déroger au coût vérité. Du coup, comme vous le savez, les communes doivent respecter celui-ci, qui dit que les dépenses liées à la gestion des déchets doivent être presque similaires aux recettes générées. Si une commune vend moins de sacs-poubelle, elle aura moins de recettes et devra donc augmenter la taxe ou le prix des sacs-poubelle pour arriver à l’équilibre », a expliqué l’échevin des Finances Sébastien Dorchy.

« Mais sans avoir la bonne information et sans être certain que le coût vérité soit « gelé » pour 2023-2024, on a dû trouver un moyen d’être dans la tranche du coût vérité, et on ne voulait pas augmenter la taxe ou le prix du sac. On avait donc pensé à un autre système : passer à un ramassage toutes les deux semaines durant les périodes les plus fraîches, du 1/01 au 31/05 et du 1/10 au 31/12. On voulait en parallèle placer un maximum de PAV résiduels dans la commune ».

Placer plus de PAV Finalement, la commune a appris peu avant le conseil qu’elle pouvait bien déroger au coût vérité. « On conserve donc les services actuels, et on est à un coût vérité de 93 %, proche des 95 % requis. Pour les années suivantes, on s’engage à augmenter les PAV et on changera le système de ramassage ».

« Des communes ont émis des propositions, à savoir que les gens qui ne feraient pas usage de leur rouleau gratuit puissent le convertir en chèque pour les commerces locaux. Peut-on envisager cette option ? », a proposé le groupe Ecolo.