Avantage ou inconvénient? La Belgique possède la sélection la plus expérimentée de cette Coupe du monde

La génération « dorée » se veut de plus en plus vieillissante. Mais ça peut aussi avoir du bon à l’approche d’un grand tournoi international comme la Coupe du monde. Qui dit vieillissement dit aussi expérience. N’en déplaise aux détracteurs qui voudraient mettre de côté certains éléments de l’équipe. Car à ce petit jeu, parmi les 32 équipes engagées au Qatar, la Belgique possède la sélection la plus expérimentée.

En effet, en cumulant le nombre de matches de Coupe du monde disputé par chaque joueur de chaque pays, on remarque que les Diables rouges arrivent en tête de ce classement particulier. Les Belges comptabilisent, au total, 104 matches disputés dans un Mondial (Brésil en 2014 ou Russie en 2018). Pas étonnant quand on sait, par exemple, que seize des 23 joueurs qui ont pris part à la campagne de Russie sont aussi présents dans le noyau au Qatar.

Trois pays inexpérimentés

Derrière la Belgique, on retrouve des grandes nations du football comme l’Uruguay (98 matches cumulés), la France (80), l’Angleterre (68), la Croatie (58) ou le Portugal (58). De l’autre côté du classement, on retrouve en revanche trois sélections qui n’ont tout simplement aucune expérience de ce type de tournoi. À savoir le pays de Galles, le Canada… et forcément le Qatar.

Cette statistique confirme donc, s’il le fallait, que la Belgique regorge d’expérience. Mais aussi que Roberto Martinez, d’une certaine façon, reste bien fidèle à sa philosophie conservatrice en continuant à avoir une grande confiance en ses « anciens ».