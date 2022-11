Vous ne verrez plus ces trois séries sur Netflix…

Novembre était un mois de grandes annonces pour Netflix ! En effet, la plateforme de streaming s’est enfin décidée sur le sort de plusieurs de ses nouveautés de l’année. Sans grande surprise, les deux nouvelles séries d’horreur de Ryan Murphy, « Monster » et « The Watcher ». Pour la première, le créateur a déjà annoncé qu’il mettra de côté les crimes sordides de Jeffrey Dahmer, pour s’intéresser à un autre tueur en série. Autre gros succès de la plateforme, « Sandman » sera de retour pour une nouvelle saison, au grand plaisir de son créateur, Neil Gaiman. Au rayon des mauvaises nouvelles, Netflix a cependant annoncé devoir se séparer de trois séries, dont deux nouveautés, présentées cette année…

Voilà une décision qui en a surpris plus d'un. Même si elle n'était franchement pas acclamée par la critique, la série fantastique pour ados avait bien trouvé son public sur la plateforme, et pourtant, ça n'a pas suffi… Très actifs sur les réseaux sociaux, les fans de « Destin, la saga Winx » ont fait entendre leur colère à l'annonce de l'annulation, d'autant que la seconde saison (lancée en septembre) s'était montrée très satisfaisante. Les plus motivés avaient même tenté de lancer une campagne, implorant Netflix de donner une seconde chance à leur série favorite, sans succès… « C'est particulièrement difficile parce que je sais combien beaucoup d'entre vous ont aimé cette saison 2. Faire cette série a représenté quatre années incroyables dans ma vie. J'espère que nous nous reverrons à l'avenir » a déploré le showrunner, Brian Young.

« Plan de carrière » Lors de sa sortie sur Netflix, ce mix entre comédie romantique et drame juridique, mené par Arden Cho (« Teen Wolf ») et Dominic Sherwood (« Shadowhunters ») a connu son petit succès. Selon Deadline, le géant du streaming croyait réellement au potentiel de la série, prévoyant déjà quelques intrigues à développer pour la suite, avant même la diffusion des premiers épisodes. Mais l’enthousiasme des abonnés ne s’est pas vraiment maintenu, et le nombre d’heures de visionnage de « Plan de carrière » n’a visiblement pas été à la hauteur des attentes de Netflix.