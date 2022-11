Un concert en mémoire de trois mineurs disparus au Bois du Cazier à Marcinelle

Dans les villages du Molise, dans le Sud de l’Italie, Michele et son frère Francesco mettaient une joyeuse ambiance à la mandoline et à la guitare jusqu’à ce que leur vie s’arrête brusquement, après leur arrivée en Belgique, le 8 août 1956, dans le charbonnage du Cazier.

Le groupe Carossello Band est composé de Tony Coscia à la guitare et au chant, le fils d’Armando Coscia qui fut mineur de fond au Sacré Madame, de Patrick Tomasselli à la batterie, le fils de Benito, mineur au Gouffre nº10 et de Giacomo Aronica, au piano et accordéon. C’est en leur compagnie que les deux passionnés de musique, qui ont de qui tenir, interpréteront de grands standards de la musique contemporaine italienne.

Michel, l’aîné, est guitariste. « Très à l’aise dans tous les styles de musique, il passe du jazz au rock and roll avec une facilité et une agilité déconcertantes. Une incroyable palette de phrasés, de solos soigneusement et passionnément joués. Un plaisir pour les mélomanes qui recherchent l’authenticité » souligne le musicien Tony Coscia. Alexandre, le benjamin, est bassiste. Plus réservé, discret, il s’affirme dès qu’il monte sur scène. Soucieux du détail, il est toujours à la recherche de la « note », celle qui fait la différence. En passant du funk à la soul, de la musique pop au blues et le rock and roll, rien ne l’arrête…