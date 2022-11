Recevez des tickets à gratter dans les commerces d’Estaimpuis: une version plus ludique d’Estaim’Commerces

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour la cinquième fois, la comme d’Estaimpuis et l’Impact réitèrent leur action Estaim’Commerces, qui a cependant subi quelques changements. En effet, cette fois plus question de tombola ni de voiture à gagner, mais d’un tout nouveau système. « Nous avons décidé de réitérer l’opération Estaim’Commerces sous une forme un peu différente. L’objectif de l’opération est, d’une part, faire en sorte que la lumière soit mise sur le commerce de proximité, et d’autre part, que la clientèle soit disposée à aller à la rencontre de ces commerçants pour qu’ils restent attachés à l’entité et qu’ils puissent amplifier leurs commerces », explique Daniel Senesael, bourgmestre.