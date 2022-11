Décès de Pascal Josèphe, directeur des antennes de plusieurs chaînes privées et publiques françaises, à l’âge de 68 ans

Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, salue dans un communiqué « la mémoire d’un seigneur de la télévision publique qui en avait fait sa passion et a toujours su traduire en actes sa haute idée du service public avec toujours une envie d’être utile à tous les Français ».

Consultant auprès de nombreux groupes de télévisions et de médias, Pascal Josèphe était un vétéran du secteur audiovisuel. Il avait notamment été directeur des antennes de plusieurs chaînes privées et publiques (TF1, La 5, France 2 et France 3) et un des responsables de l’agence médias Carat. Il avait aussi fondé son cabinet de consulting IMCA (International Média Consultants Associés) en 1994, racheté ensuite par le cabinet NPA.