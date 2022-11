«Il y a des nouvelles qu’on aimerait ne jamais avoir à annoncer»: Leïla Kaddour fond en larmes en plein JT en annonçant le décès de l’ancien directeur de France 2, Pascal Josèphe (vidéo)

« Il y a des nouvelles qu’on aimerait ne jamais avoir à annoncer. On a appris la disparition de Pascal Josèphe, un grand monsieur de la télévision. Ancien directeur des programmes de France 2 et France 3. Un grand professionnel qui a contribué à lancer beaucoup d’émissions comme « Taratata », « Froufrou ». La Présidente, Delphine Ernotte Cunci salue ce midi ‘un seigneur de la télévision publique’. Il avait 68 ans et nous pensons à sa famille, à ses enfants et à ses proches. C’est la fin de cette édition. Merci à vous. Passez une belle journée », a prononcé Leïla Kaddour, la voix tremblante.