À Bouillon, le karting fait peau neuve avec notamment une nouvelle couche de tarmac

Nous en avons profité pour évoquer avec Eddy Gourmet, « l’historique » du karting de Bouillon, qui est depuis longtemps, une attraction incontournable du tourisme à Bouillon. « La dernière fois où on a remis une couche de tarmac, c’était en 1984 », nous confie Eddy. « Mais la piste initiale date, elle, des années 60. Cette piste a été élaborée à l’initiative de mon père, Albert Gourmet et de Jacques Nuyttens, qui était propriétaire d’un hôtel restaurant, appelé à l’époque, « Le Tyrol » sur les hauteurs de la ville, juste à côté de notre maison. Monsieur Nuyttens avait découvert ça lors d’un voyage en Espagne, je pense. Et comme mon père était entrepreneur en travaux publics, il lui a demandé de lui construire un circuit et ils se sont associés et ont géré ce karting durant quelques années avant que mon père ne continue seul. »

Comme à l’époque, il n’y avait pas pléthore de circuits, la clientèle était en grande partie française et, sauf durant les deux mois de vacances, juillet et août, le karting n‘était ouvert que les samedis et les dimanches. La piste et le matériel actuels n’ont bien entendu plus rien à voir avec le matériel de l’époque et de nombreuses améliorations ont été apportées au fil des années. Il faut savoir qu’au départ, outre la piste, il n’y avait qu’un petit bâtiment qui servait d’atelier et de garage pour rentrer les karts. « Dans les années 69-70, il y eut la construction de la buvette, que l’on a ensuite agrandie en 1988. La piste a aussi été agrandie, son dessin actuel date de 1972. Et bien entendu, ce qui a le plus évolué ce sont les karts. Au départ, le « parc » était composé de six karts de 100 cm³. Les châssis en tubes étaient fabriqués maison. Il en reste trois qui ne servent plus… que pour le souvenir et qui prennent la poussière (rires). En 1994, on s’est tournés vers des châssis espagnols avec des moteurs de 270 cm³. Et actuellement, on a du matériel français. Les karts développent 200 cm³ pour une puissance de 6 chevaux. Et on a également deux karts électriques, les autres roulant toujours à l’essence. »