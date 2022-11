Province de Luxembourg : l’IFAPME lance un nouveau service «formations à la création d’entreprises»

Par ailleurs, il est important de préciser que les ateliers et formations sont tous dispensés par des professionnels de chaque thématique. Nous composons ainsi notre panel de formateurs avec des personnes compétentes et actives dans les domaines de la stratégie commerciale, du plan financier, de la communication...

Les premiers ateliers

En effet, dès le 17 novembre et jusqu’au 5 décembre, les ateliers « Mon profil entrepreneurial » et « De l’idée au projet » sont dispensés dans nos 3 centres et selon 2 formules horaires (journée et soirée). Les autres formations de JMMB seront quant à elles organisées dès janvier prochain.