Province de Luxembourg : les lauréats du Prix Joker ont été annoncés

Ils ont alors pu y jouer et voter pour leur préféré. Pas moins de 18 jeux répartis en 6 catégories étaient proposés au public. Au terme de milliers de parties, en famille, entre amis, dans les classes, les ludothèques, les accueils extra-scolaire, les animations, les clubs de jeu,... c’est près de 5000 votes qui ont été recueillis un peu partout en Wallonie et à Bruxelles...

Le Prix Joker est le seul prix jeux de société de Belgique francophone décerné par les joueurs et les joueuses. Depuis la fin juin, des centaines de personnes ont pu emprunter les jeux sélectionnés dans l’une des 14 boutiques indépendantes participantes.

Et les gagnants de cette 16ème édition sont enfin connus :

1,2,3... glisse, Le Peuple Loup, Value Add Game, K3, Sobek, So Clover ! et Living Forest.