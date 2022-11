Spectaculaire accident à Obaix: un automobiliste rate un virage et termine sa course dans une grange, c’est la troisième fois que ça arrive ici!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un incroyable accident s’est produit samedi matin à Obaix. Vers 1h30 du matin, un jeune homme qui circulait de Pont-à-Celles vers Buzet via les routes de campagnes, a loupé son virage et a foncé droit devant lui. La voiture, une Mercedes, a percuté le pignon d’une habitation et s’est encastrée dans une grange transformée en garage, où un locataire réside.

Aucun blessé n’est, miraculeusement, à déplorer. Mais les photos sont impressionnantes : les dégâts, y compris humains, auraient pu être bien plus importants.