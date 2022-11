D3A | Manage, qui a fini à neuf, a pris un bon point chez le leader symphorinois: «Un de nos meilleurs matches» (INTERVIEWS VIDEO)

Rapid Symphorinois 1 Manage 1 Les buts : 3e Crame (1-0), 77e Diotallevi (1-1). Symphorinois : Polain, Mabille, Rucquois, Lombardo, Drouven, Strobbe, Erculisse, Maocha Soares (47e Orfeo Sera), Kwembeke (89e Goditiabois), Revercez, Crame. Manage : Vanhecke 6, Mathieu 6,5, Scohy 6 (45e Campion 5,5), Chebaïki 5,5, Thibaut 6, Paquot 6, Papassarantis 6,5, Descotte 6,5 (87e Dauby NC), Depril 5,5 (75e Furia 6), Laurent 5,5 (87e Lintermans NC), Diotallevi 6,5. Cartons jaunes : Depril, Crame, Mathieu, Papassarantis, Furia. Cartes rouges : 82e Chebaïki (2 CJ), 90e+2 Campion. Arbitre : M. Ledda.

À la suite d’une entrée en matière compliquée avec un but encaissé dès la troisième minute, les visiteurs ont montré un beau visage : « C’est assurément l’un des meilleurs matches depuis le début de saison », expliquait Michel Errico, coach de l’équipe. « J’ai beaucoup aimé l’animation que mes joueurs m’ont montrée au cours de cette rencontre. En possession, il y avait beaucoup d’alternance entre la droite et la gauche du terrain. Je n’ai rien à reprocher à mes gars puisqu’ils ont joué avec une superbe mentalité. Mes jeunes remplaçants m’ont aussi montré de très bonnes choses, c’est très positif. »

Deux Verriers exclus

Malgré cette très belle prestation et ce bon point pris, l’entraineur manageois était très frustré envers l’arbitrage : « C’est très énervant parce que nous finissons le match avec deux cartes rouges », lance le T1 de Manage, qui a d’ailleurs lui aussi reçu un carton jaune. « Les deux exclusions sont méritées et je n’ai rien à redire là-dessus. Néanmoins, il y a eu de nombreuses décisions très spéciales durant la rencontre. Indéniablement, la tension est très vite montée dans le chef de mes joueurs et cela nous a coûté de finir la rencontre à neuf. »

Michel Errico devra donc se passer de Chebaïki, Campion et Furia pour la réception de Pays-Vert. Un véritable casse-tête pour l’entraîneur qui était déjà privé de trois de ses défenseurs au coup d’envoi de ce match.

Les réactions de Thibaut et Diotallevi en vidéos

