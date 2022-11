Alain et sa famille ont fait bénir leurs 6 chiens ce dimanche à Huy lors de la Sainte-Catherine: «Une façon de les protéger» (vidéo)

de videos Lors des festivités de la Sainte-Catherine à Huy, les propriétaires animaux ont pu faire bénir leurs compagnons. « Nous sommes croyants et donc on vient chaque année, c’est important pour nous », nous confie Laura Larock, une Verlainoise venue en famille avec 6 chiens. Cette bénédiction est comme une tradition pour la famille de Verlaine. « Moi j’ai toujours eu des animaux, quand j’étais petit, mon papa s’occupait d’un dressage et donc j’ai toujours eu un bon contact avec les chiens », raconte Alain Larock. « Quand je me suis mis en ménage, j’ai eu l’occasion d’avoir un chien et puis petit à petit, la meute s’est agrandie. Nous avons à présent 6 chiens : Lady, Mila, Noisette, Black, Chépi et Belle ».

Du plus grand au plus petit, les 6 compagnons de la famille Larock se sont fait bénir. « Il y a un Chow-Chow, un Chihuahua, trois caniches et un chien de montagne des Pyrénées, ça fait du monde », souligne le maître.

Pour les protéger La famille chouchoute ses chiens. « Il y a beaucoup trop d’animaux qui sont maltraités. Par exemple, nous avons adopté deux chiens qui viennent d’un refuge et qui avaient été abandonnés. Pour nous qui sommes croyants, cette bénédiction c’est une façon de les protéger contre les maladies ou les accidents du quotidien, c’est une manière de continuer à prendre soin d’eux », ajoute Alain Larock.

La famille est venue avec ses chiens, mais elle a d’autres compagnons à la maison. « On a aussi cinq poneys. C’est assez compliqué de les déplacer donc nous ne sommes pas venus avec, mais on les fait bénir soit dans notre pré, soit au manège. On leur donne aussi du pain béni. Le but de ces traditions c’est de garantir une bonne santé à nos animaux de compagnie, c’est le plus important. »