Fabrice, facteur à Amay, est allé en Russie mais n’ira pas au Qatar: «Cela m’aurait coûté 8.000 euros» (vidéo)

Plusieurs raisons ont poussé Fabrice à ne pas se rendre au Qatar. « Je me suis renseigné pour y aller, mais on ne va pas là-bas comme si on allait un week-end en France, ce sont de plus longs séjours. Avec les billets d’avion, il fallait rester sur place durant 10 jours. Si on compte l’hôtel, les transports, les matchs et les dépenses sur place, il fallait compter 8.000€ par personne, j’aime le foot, mais ce n’est pas possible pour moi de dépenser une telle somme », souligne le facteur.