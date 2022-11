L’orgue de Flône, instrument classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie, restauré à Stavelot

De facto a reçu la commande officielle pour restaurer l’instrument et lui rendre de la voix voici trois semaines environ. « C’est une restauration de fond en comble, souligne Thomas Deserranno, cogérant de De facto. Il est bien adapté pour tout le répertoire des 17e et 18e siècles.

Cela fait une trentaine d’années qu’un dossier de restauration était dans les cartons pour l’orgue amaytois. De multiples rebondissements après, une première réunion devrait avoir bientôt lieu pour déterminer un calendrier des travaux de restauration. Mais, jauge Thomas Deserranno, « il y en a pour un an et demi à deux ans de travail ».

Eglise de Cras-Avernas

Dans la région de Huy-Waremme, la manufacture restaure aussi un instrument romantique remontant au milieu du 19e siècle, dans l’église de Cras-Avernas (Hannut). La tuyauterie ancienne restera, mais celle en façade sera recréée. Ici, on devrait en voir terminé au printemps. De facto termine encore la création des deux jeux manquants de l’orgue de la collégiale Sainte-Waudru, à Mons, un lieu incontournable du fameux Doudou, où l’instrument résonne puissamment lors de la ducasse. L’orgue a été reconstruit en 2017-18. Mais deux jeux manquaient encore à l’appel, dont celui de trompette en chamade. Ce jeu, en étain, offre la particularité d’être placé non pas à la verticale par rapport au sol, mais à l’horizontale, ce qui rend le son encore bien plus puissant et impressionnant. le second jeu à ajouter est une « voix humaine ». « On va les monter avant le printemps », explique Thomas Deserranno.