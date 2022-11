Cinq jours de shopping virtuel à Hannut

Cette année, l’Union des Commerçants de Hannut a décidé de s’associer au Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI) et son équipe Wallonne ProCommerce, aux côtés de plus de 50 villes wallonnes, pour proposer un grand concours à sa clientèle.

Concrètement, en se rendant sur le site « www.virtualshoppingdays.be » et sélectionnant la zone « Hannut », ils découvriront la trentaine de boutiques participantes. Ils pourront ensuite visiter leurs pages Facebook et repérer les trois logos « Virtual Shopping Days », insérés en commentaire de celles-ci. Une fois les logos trouvés, il suffira aux clients de remplir le formulaire de participation, accessible gratuitement sur le site susmentionné, pour tenter de gagner un des trois bons cadeaux de 100€, à utiliser chez les commerçants hannutois participants.

Pour Jordane Kinnaert, secrétaire de l’Union des Commerçants de Hannut et gérante du magasin de mode éco-responsable « Fleur de lin », les Virtual Shooping Days sont une manière d’offrir une plus grande visibilité à chaque commerce sur plusieurs jours. « Parfois, on passe par habitude d’une boutique à l’autre, sans prêter attention aux autres vitrines de la rue », note-t-elle. « En parcourant nos pages Facebook à la recherche des pictogrammes, les clients vont (re)découvrir nos boutiques et les spécificités que chacune propose. Cela va nous permettre de montrer toute l’offre proposée par la ville. »

Consommer « local en ligne »

Comme le rappelle Jordane, « il ne serait pas viable pour les petits commerces d’offrir les mêmes promotions que les grandes enseignes. » De son côté, Nadine souligne que « durant le Black Friday, les grandes enseignes rencontrent un énorme pic d’achat sur leurs ventes en ligne. »

Dès lors, toutes les deux affirment qu’il est essentiel de promouvoir le réflexe de l’achat local. « Participer aux Virtual Shopping Days est une belle manière de montrer aux clients qu’ils peuvent consommer « local en ligne » ! A Hannut, les petits commerçants indépendants sont digitalisés, certains ont même leur boutique en ligne. »