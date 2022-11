L’Atelier du Pain débarque à Hannut: «Avec un espace traiteur pour des plats préparés!»

Avec déjà cinq boulangeries à son actif (à Jodoigne, Grez-Doiceau, Ramilies, Hélécine et Chaumont-Gistoux), l’Atelier du Pain poursuit son expansion et installe l’une de ses deux nouvelles enseignes au nº148 de la route de Landen à Hannut. Une ouverture étonnante en ce contexte économique difficile.

Au menu : du traditionnel (entendez : recettes de grand-mère)… et du diététique. « Ce sont des repas plus équilibrés et moins caloriques, avec beaucoup de légumes ou de quinoa, par exemple. On trouvait important de proposer une alternative pour ceux qui le souhaitent. »

Dès la fin novembre

Une équipe de dix personnes fera tourner le nouvel établissement. « Nous engageons trois employés à temps plein. À cela s’ajouteront plusieurs flexi-jobs et étudiants. »