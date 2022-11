Ce lundi, c’est la Saint-Nicolas des rhétos à Huy: 600 étudiants sont attendus

Cela fait deux ans que la traditionnelle Saint-Nicolas des rhétos n’a plus été organisée par la Hutoise à cause de la pandémie de covid-19. Cette année, les festivités sont de retour dans un format identique aux autres années. « On est très heureux de pouvoir enfin refaire la fête comme avant », affirme Emmanuel Benitez, un des organisateurs.

Les étudiants de toutes les écoles de Huy sont conviés. « Tous les rhétos des écoles secondaires de Huy sont les bienvenus, on accueille aussi les élèves de l’Agri de Saint-Georges, de l’Abbaye de Flône et de l’IPES de Seilles. Jusque maintenant, nous avons vendu 600 préventes mais je suis sûr que certain étudiants prendront leurs places demain matin », ajoute l’organisateur.