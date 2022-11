Un double hommage à Sardou et à Johnny au Forum de Liège avec Thierry Luthers et Michel Curvers

« La venue de Pierre Billon est une réelle valeur ajoutée à ce concert », intervient Thierry Luthers. « Il est non seulement un ami intime des deux chanteurs, mais il fut également leur producteur et parolier. Pierre faisait partie des amis de Johnny qui ont porté son cercueil lors de l’hommage national à la Madeleine. »

Le samedi 3 décembre, l’ASBL Enjeu proposera un spectacle unique dédié à deux icônes de la chanson française. Thierry Luthers chantera Johnny Hallyday et Michel Curvers rendra hommage à Michel Sardou. Un double concert événement qui sera relevé par la présence sur scène de Pierre Billon.

De « J’ai oublié de vivre » à « La Peur », en passant par « Je vole », « Être une femme », « La fille aux yeux clairs » ou encore « Dix ans plus tôt », Pierre Billon fait partie du patrimoine de la chanson française. « Il sera accompagné de sa fille Marie Max, jeune chanteuse qui participera au spectacle. Pierre Billon partagera quelques également duos avec nous sur scène. »

Un spectacle unique qui sera aussi des retrouvailles pour les différents protagonistes. « J’ai déjà eu la chance de faire le Forum en décembre 2019 », continue Thierry Luthers. « Mais cette fois, ce concert aura une saveur particulière. Il est non seulement produit par mon cousin et ami d’enfance Pierre Luthers, mais j’aurai aussi la chance de partager la scène avec Michel Curvers que je connais depuis les bancs de l’école en maternelle ! »

Avec neuf musiciens

Thierry Luthers sera accompagné sur scène par neuf musiciens en seconde partie de soirée. Avant lui, Michel Curvers proposera un spectacle haut en couleur sur les chansons de Michel Sardou en compagnie de cinq musiciens et de quatre choristes. « Nous sommes allés déjeuner tous ensemble en compagnie de Pierre Billon qui est actuellement directeur artistique sur l’émission Mask Singer sur TF1. Nous avons partagé nos souvenirs sur cette passion commune qui nous unit autour de Johnny et Sardou. On se réjouit de pouvoir la partager avec le public liégeois au Forum. »

Notons encore que le livre consacré aux 100 ans du Forum de Liège écrit par Thierry Luthers est actuellement en vente en librairie ainsi qu’à la billetterie du Forum.