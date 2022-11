Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En 2018 quand vous avez choisi la transition énergétique comme compétence, vous attendiez-vous à une crise de l’énergie d’une telle ampleur ?

Non. Et même de manière globale, avant de devenir échevin, je ne m’attendais pas à ce qu’on doive vivre ces trois crises successives : la crise du covid, la crise ukrainienne et maintenant la crise de l’énergie. Depuis le début de mon mandat, on est sur le pont à essayer de trouver des solutions en urgence pour tout le monde, avec la limite des compétences qu’on a au niveau local. C’est parfois frustrant parce qu’on a envie de faire plus mais ce n’est pas notre rôle. Mon rôle est de pouvoir sensibiliser, informer de ce qui existe déjà. Pour ça, on a fait beaucoup de choses.

Comme quoi ?

Quand je suis arrivé, il n’y avait pas de canal de communication direct avec les commerçants. J’ai mis en place une newsletter qui parait tous les mois où j’essaie de faire un condensé de toutes les informations qui sont les plus utiles pour eux. Je les informe des nouvelles réglementations, des primes. On a fait un business network spécial énergie en expliquant toutes les aides et les primes. Un bus info de Hub.brussels est aussi passé. On essaie de sensibiliser un maximum les commerçants.

Y a-t-il eu des fermetures d’établissement à cause de la crise énergie sur le territoire de la commune ?