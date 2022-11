Frédéric 1er, prince de Wehelo après l’éclipse Covid

Le comité du carnaval WeHeLo regroupant les entités de Welkenraedt, Herbesthal et Lontzen a intronisé son 72e Prince samedi soir dans la grande salle centre culturel et sportif de Welkenraedt. Un événement attendu non seulement par tous les carnavalistes de la région au terme d’une longue parenthèse due à la pandémie Covid, évidemment, mais aussi par le tout nouveau comité du cru qui relance les réjouissances à partir de zéro ou presque.

Un début en fanfare. - F.H.