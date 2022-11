Consultation populaire à Bertogne sur le projet de fusion des communes: voici l’avis des citoyens sur cette question

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

1.243 personnes se sont déplacées pour répondre à la question unique : « êtes-vous favorables à la fusion de Bastogne et de Bertogne ? Oui ou non. » Sur les 1.215 bulletins valables, 425 étaient pour le « oui » et 790 pour le « non », soit des taux de 35 % et 65 %.