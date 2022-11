Basket (R2) | Alleur justifie son rang en l’emportant sur Belleflamme

Dès les premiers échanges, Notelaers allait clarifier la situation en prenant possession de la raquette : 10-2. En périphérie, Mathy et Jaboby allaient ensuite se relayer pour équilibrer les échanges. Cependant, jamais on ne sentait les visiteurs en mesure de vraiment revendiquer la victoire. Avec Marien, les All Blacks restaient aux commandes alors que, malgré les efforts d’Authelet, les Verts restaient à 10 longueurs derrière. 61-48 à la 30, la rencontre était agréable à suivre et les désormais seuls leaders de la division suite au revers de Woluwe, allaient terminer en force, les locaux pouvant même saluer le retour aux affaires de Debefve, blessé de longue date. Le groupe est donc désormais au grand complet et dispose d’une puissance de feu et d’une variété de profils compétitifs qui assurent les Alleurois de se mêler à la course pour la montée qui passera, on le rappelle, uniquement par des playoffs. « Je suis un peu déçu car nous avons été des victimes consentantes dès le début de la rencontre. Ils étaient premiers, nous ne devions pas gagner et on n’a pas tenté de les secouer. Evidemment, sans Matumuini, les choses sont plus compliquées physiquement mais on n’a pas évolué comme des morts de faim. J’aurais aimé montrer notre vrai visage mais on tentera de le faire au retour », notait le coach Clavier en regardant le marquoir indiquer 88-64.

D.D.