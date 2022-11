Axel Witsel évoque son avenir avec les Diables rouges: «Je maintiens mon idée de jouer l’Euro 2024»

Il y a un an et demi, Axel Witsel achevait un contre-la-montre inouï après avoir encouru une rupture totale du tendon d’Achille sous le maillot du Borussia Dortmund. Un véritable tour de force alors que l’on craignait même pour la suite de sa carrière. Aujourd’hui transféré à l’Atlético Madrid, le Liégeois n’a rien perdu de sa lecture du jeu. Et donc de son importance dans le schéma de Roberto Martinez.

Axel Witsel, la Belgique présente la sélection avec le plus de vécu de ses joueurs en Coupe du monde : un net avantage par rapport au Canada où personne n’a jamais participé à une phase finale ?

Oui, je crois. Et si ce n’est pas un au moins de manière directe, c’est en tout cas un point positif. Et avec une préparation aussi écourtée que celle qui a été imposée par le décalage du tournoi en fin d’automne, je crois qu’une équipe comme la nôtre, au travers des tournois déjà disputés auparavant, part avec un léger avantage par rapport à des adversaires néophytes.

En revanche, avec pas loin de 28 ans de moyenne d’âge, la Belgique ne risque-t-elle pas de rencontrer des problèmes liés au rythme et à la récupération ?

L’âge, c’est dans la tête. À titre personnel, j’ai 33 ans, mais grâce à Dieu je suis toujours fit. Je ne pense pas qu’il faille se focaliser sur ce critère.

Le Witsel âgé de 33 ans est-il aussi bon que celui qui avait 25 ans au Brésil ?

Je pense qu’il est aussi bon. Et qu’il s’est même amélioré. Mais je joue tout de même un peu autrement que quand j’avais cet âge-là, où je partais à l’abordage et où j’opérais de grandes courses dans l’autre sens pour revenir. Maintenant, je suis plus dans un rôle de nº6 pur. Avec un brin d’intelligence et de métier en plus.

Eden Hazard a déclaré dans les colonnes de l’Equipe : « Nous sommes moins forts qu’en 2018 ». Partagez-vous l’avis de votre capitaine ?

Le temps nous le dira, si c’est le cas oui ou non. Le temps consacré à cette compétition. Alors seulement, on pourra comparer. En 2018, on a effectué un parcours extraordinaire, aussi bien au niveau individuel que sur le plan collectif. Et c’est précisément ce que l’on a envie de retrouver ici, au Qatar. de videos

Le Brésil et l’Argentine sont cités au rang de favoris. Pas la Belgique. Ce rôle d’outsider peut-il mieux vous convenir, finalement ?

En tout cas, je pense que le pronostic correspond à une certaine logique. Quand on regarde ce que le Brésil peut présenter comme forces sur le papier, je ne pense pas que l’on puisse se dire qu’on est à ce niveau-là. La Seleçao part effectivement avec le statut de grand favori.

Pour le sélectionneur Roberto Martinez, vous êtes une certitude au milieu de jeu. Avez-vous une préférence quant à ses choix possibles pour composer la doublette centrale avec vous ?

Je n’ai pas vraiment de préférence. Je m’entends aussi bien avec Tielemans ou De Bruyne. Ou Hans peut aussi être utilisé dans ce secteur. Mon rôle à moi ne change pas en fonction du médian qui est aligné à côté de moi.

Onana dispute un gros début de saison pour ses premiers pas en Premier League, à Everton : Vous avez déjà disputé deux parties de match ensemble : quel a été son apport ?

C’est quelqu’un qui a un profil atypique qui me fait penser un peu à Marouane Fellaini. Physiquement, c’est un vrai box-to-box. et puis, Amadou possède ce crochet qui lui permet d’achever ses actions quand il se projette. C’est vraiment le type de joueur dont un groupe comme le nôtre a besoin.

Vous avez connu des camps de base à Sao Paulo et dans la grande banlieue de Moscou. Dans quelle catégorie incluez-vous celui d’Abu Samra, qui se situe à l’écart de tout ?

L’hôtel est top ! On n’aurait pas pu rêver mieux. On est dans de super conditions. Je préfère être un peu à l’écart de la frénésie d’un Mondial. de videos

La chaleur et l’humidité, bien plus présentes qu’en début de préparation au Koweït, vous impactent-elles ?

Là, ce matin à l’entraînement, il faisait chaud, même si la proximité de la mer induit la présence de vent venu du large. Dans l’ensemble, on ne souffre pas trop, non.

Avez-vous déjà reparlé de la défaite contre l’Egypte avec le sélectionneur ?

Oui, et c’était une bonne chose de mettre tous les éléments à plat. Le coach nous a donné son point de vue et il n’était pas content, et il a raison. De ce qu’on avait fait du ballon et surtout en perte de balle. Les consignes étaient pourtant claires. On ne les a suivies. À nous d’assumer.

Vous êtes entrés dans la préparation pour le Canada : quelles sont vos premières impressions ?

Il s’agit d’une équipe de reconversion, dotée d’attaquants et de joueurs de flancs rapides. J’avais déjà eu l’occasion de jouer contre le Brugeois Buchanan en Ligue des champions : il est vraiment intéressant. Le Canada sait défendre, avec des gabarits qui vont faire de ce match un match extrêmement engagé sur le plan physique. Il va falloir se battre.

La Génération dorée, avec 5 ou 6 joueurs à plus de 100 sélections, sort de tournois où ce n’est pas passé loin : la Coupe du monde en 2018 et les 3 cm de hors-jeu de Lukaku en lors du Final 4 de Ligue des Nations contre la France : estimez-vous avoir raté le coche et cela va vous mettre une pression supplémentaire ou est-ce que cette dernière fois va vous permettre d’arriver serein ?

Quoi qu’il arrive au terme de ce tournoi, que ce soit un quart, un demi ou une finale, il est surtout important d’en sortir en ne nourrissant pas de regret. Ce serait dommage de se dire après coup qu’il nous a manqué un petit quelque chose parce qu’on n’a pas pensé à tout donner.

Est-ce qu’il n’y a pas un plafond de verre car la Belgique manquerait d’un réservoir comparable à celui des grandes nations ? N’avez-vous pas nourri de complexes pour aller le chercher, ce fameux titre ?

On ne doit même pas comparer des pays de la taille du Brésil ou de la France avec la Belgique.

Mais vous l’aviez cette fameuse génération capable de remporter un titre, non ?

Oui, mais la France enchaîne les générations depuis longtemps. En Belgique, c’est impossible même si on a des jeunes joueurs très intéressants pour le futur. Après nous, on n’a pas encore toute une équipe disponible.

En 2014, il y avait une excitation folle avant le départ pour le Brésil. Quatre ans plus tard, en Russie, on parlait d’attente folle. Ici, vous êtes très critiqué. Comment le vivez-vous ?

C’est un peu dommage, mais après, c’est la vie et le football. Les gens ont le droit d’avoir un avis, un point de vue.

Certains de vos équipiers sont déjà jugés bons pour la casse avant même le début du Mondial : confirmez-vous ce que vous avez toujours déclaré : « Je serai à l’Euro 2024 » ?

Oui, mon intention est toujours d’y être. Dans ma tête, je vise l’Euro même si pour la prochaine Coupe du monde, j’aurai 37 ans et que rien n’est impossible. Pour l’instant, je me concentre sur l’échéance suivante : l’Euro dans un an et demi, en juin 2024

Le Canada joue bien avec un joueur de champ de 39 ans…

Oui, je sais mais cela dépend aussi des choix de carrière qui font ou pas que vous soyez en mesure de vous retrouver au niveau d’un grand tournoi à cet âge-là ou pas.