Avec un mat métallique qui domine la circulation à plus de 4 mètres et un container maritime bleu, le système ne manquera pas d’attirer l’attention des usagers du Quai Orban à Liège. Ici, il s’agit d’un test, mais dans quelques mois il devrait apparaître dans diverses localités aux quatre coins de la Wallonie en mode répressif. « L’intérêt est réel d’après ce qui nous revient des contacts avec les communes et les zones de police locale », explique Pierre Grisard de la société SecuRoad.

Le SVANP, puisqu’il s’agit de son nom, est déployé à Liège pour deux semaines, puis il mettra le cap vers Courcelle dans le courant du mois de décembre, peut-être dans une configuration de deux appareils communiquant l’un avec l’autre. « Notre but avec ces deux tests est d’affiner toutes les procédures, tant opérationnelles que liées à l’interface avec le client. Cette interface doit permettre de verbaliser mais aussi donner toute une série de statistiques sur les véhicules empruntant la voie contrôlée », poursuit notre interlucteur.

Le déploiement Quai Orban a déjà révélé un élément à améliorer. Un système de cales doit être prévu pour permettre l’ouverture des portes du container malgré la bordure du trottoir.

Mais à quoi va servir le SNAP exactement ?