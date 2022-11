Jason David Frank, star des «Power Rangers», est décédé à 49 ans

Triste nouvelle pour les fans de « Power Rangers », Jason David Frank, qui était une des stars de la série originale des années ’90, est décédé. C’est sa porte-parole, Justine Hunt, qui a confirmé l’information ce dimanche soir. « S’il vous plaît, respectez la vie privée de sa famille et de ses amis pendant cette période horrible, alors que nous essayons de réaliser la perte d’un être humain si merveilleux. Il aimait beaucoup sa famille, ses amis et ses fans. Il va vraiment nous manquer. » a-t-elle confié à TMZ, sans donner plus de précisions. Le tabloïd affirme cependant que l’acteur de 49 ans se serait suicidé, selon des sources proches du dossier.

La rumeur de son décès a commencé à circuler plus tôt dans la journée, après un message d’hommage publié par son coach personnel et ami, Mike Bronzoulis. « Reste en paix mon frère (…) Je suis toujours sous le choc. » a-t-il annoncé sur Facebook, en légende d’une photo d’eux ensemble, « Je me sens mal, il m’a appelé, il m’a laissé un message et j’ai mis trop de temps. Jason était un bon ami pour moi et il va me manquer. » Des mots bouleversants qui semblent aller dans le sens des affirmations de TMZ. Dans son message, l’entraîneur de l’acteur a également envoyé son soutien à la famille de l’acteur. En août dernier, sa seconde épouse Tammie, avait lancé une procédure de divorce, évoquant de l’infidélité, et un conflit irréconciliable. Il avait un enfant avec elle, et trois autres issus d’un premier mariage.