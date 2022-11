Pierre-Yves Jeholet était au sommet de la francophonie, où il a dialogué avec Macron et Trudeau

Nous sommes 300 millions à causer le français de par le monde et quand le Covid ne nous met pas des bâtons dans les roues, les dirigeants des pays où l’on parle cette langue se voient pour échanger tous les deux ans. Le coronavirus ayant diminué d’intensité, les chefs d’État et de gouvernements ont pu se réunir à Djerba, cette année. Ils étaient pas mois de 88 représentants de pays et régions souvent plurilingues mais qui couvrent environ le tiers de la population mondiale. Et parmi eux, il y avait le Hervien Pierre-Yves Jeholet, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui n’est autre que le troisième contributeur financier de la francophonie. Nous l’avons joint en Tunisie. L’occasion de tirer un bilan du sommet, la veille de sa clôture.

« Le thème de cette année était l’importance du numérique dans le développement éducatif, social, culturel et économique », résume Pierre-Yves Jeholet. Avec un focus particulier mis sur la jeunesse et les femmes. D’ailleurs, le Hervien a présidé une table ronde sur ces deux publics-cibles. Ceci, afin de promouvoir la langue française, mais aussi la diversité culturelle et linguistique.

Pierre-Yves Jeholet a présidé une table ronde à Djerba. - D.R.

On a aussi parlé promotion de la paix, respect de la démocratie et des droits de l’homme. « Car la francophonie, ce n’est pas que la langue qu’on parle, mais aussi des valeurs telles que la liberté, l’humanité, la démocratie... » Avec des positions parfois très divergentes selon les pays. « On a des débats pas toujours faciles, notamment sur la liberté de la presse ou le droit des femmes », constate le président de la FWB. La boutade de Macron « Un tel sommet, cela permet aussi d’organiser des rencontres bilatérales », explique Pierre-Yves Jeholet. Ce qui lui a permis de rencontrer pour la première fois Emmanuel Macron, mais aussi le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le président du Sénégal, le Premier ministre du Québec, etc. Pas le temps de faire de grands discours avec le président français. Lequel en boutade a lâché à Pierre-Yves Jeholet : « On ne va pas discuter du fait que la France va envahir la Wallonie »... Avec Justin Trudeau, les propos ont plutôt porté sur le numérique, avec un Canada très en pointe à ce niveau. Avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau. - D.R. Ces entrevues ne visent pas que l’ensemble des pays de la francophonie : c’est aussi l’occasion de parler de projets particuliers. Dans les domaines culturels, académiques (notamment pour la recherche) ou sportifs. Ainsi, avec le Sénégal, la FWB mène un projet sur l’intégration des femmes dans la société. Rayon culturel, ce sommet a été l’occasion de faire le point avec le Québec sur l’implantation d’un centre culturel francophone de Belgique à Montréal, qui s’ajoutera en 2023 à ceux déjà ouverts à Paris et Kinshasa. Une institution qui devrait être importante pour nos artistes qui viennent proposer leurs spectacles outre-Atlantique. Les Taloche en savent quelque chose, eux qui ont bataillé ferme pour se forger une solide réputation et une belle aura là-bas...