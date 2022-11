Bonne nouvelle pour les habitants de Grâce-Hollogne, la taxe déchets va diminuer en 2023

Mais, cette année, les tarifs pourront revenir à la normale : « Oui, nous avons eu l’information que cette année Intradel n’allait pas réaliser l’indexation qui était prévue initialement. Étant donné l’évolution favorable du taux de couverture en 2023 (99 %), nous avons proposé de revenir aux taux de taxation de 2021 et, par conséquent, de diminuer le montant de la taxe forfaitaire de 5 € par personne. En tant qu’échevine, je suis très heureuse que les finances communales nous permettent de diminuer la taxe déchets. Il s’agit d’un fameux coup de pouce pour le citoyen, surtout en cette période compliquée ».

Côté chiffres, la taxe repasse de 100 à 95 € pour une personne isolée. De 130 à 120 € pour deux personnes. De 160 à 145 € pour un ménage de trois personnes. De 190 à 170 € pour quatre personnes. Et de 220 à 195 € pour les ménages composés de 5 personnes et plus.