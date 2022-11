Réouverture de l’avenue du Pont dans les deux sens de circulation à Visé ce mardi

Les travaux de rénovation de la place Reine-Astrid à Visé battent toujours leur plein. Travaux place Reine Astrid. - G.J.

Aux alentours, les chantiers évoluent. Ainsi, la circulation automobile devait être rétablie dans les deux sens sur l’avenue du Pont ce vendredi soir, en attendant une fermeture de trois jours pour la pose d’une conduite de gaz. « Mais le sous-traitant pour l’installation de la conduite de gaz a travaillé plus vite que prévu et aura terminé mardi à 17h », indique Stéphane Demoulin, dirigeant du poste de police de Visé.

À partir de mercredi dès 8h30, vu la réouverture de l’avenue du Pont, le tronçon Crelan et la rue Saint-Hadelin seront fermés jusqu’au carrefour avec la rue des Déportés. La rue Dodémont sera accessible uniquement aux riverains et mise en double sens de circulation entre la rue des Francs-Arquebusiers et la rue Tour l’Évêque. « Cela va engendrer dès mercredi le déplacement de l’arrêt de nombreux bus du TEC au niveau du début de la rue du Gollet. Cette phase devrait durer au moins jusqu’aux congés de fin d’année », ajoute Stéphane Demoulin.

Ouverture de voirie à Visé. - G.J. Dès lundi et jusqu’au 23 décembre à 17h, la circulation et le stationnement des véhicules seront interdits dans le tronçon de la place Reine Astrid, entre la rue de la Chinstrée et le Rempart des Arbalétriers, entre l’avenue du Pont et la rue Dodémont et entre l’avenue Albert 1er et la rue Saint-Hadelin. Rempart des Arbalétriers En ce qui concerne le carrefour devant le Carrefour Market, tout est mis en œuvre pour bien rétablir une bande de circulation depuis le Rempart des Arbalétriers vers la Poste pour le vendredi 25 novembre prochain en soirée. « Pour le tronçon Lehaen, une réfection provisoire sera effectuée et tout sera mis en œuvre pour rendre cette voirie à la circulation début décembre. Comme demandé par les commerçants visétois, le centre de Visé sera bien accessible pour les fêtes de fin d’année dès le début du mois de décembre avec la réouverture de l’avenue du Pont et d’une bande sur le Rempart des Arbalétriers », conclut Stéphane Demoulin. L’ampleur des travaux à Visé. - G.J.