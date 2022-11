Dylan Duby, l’ex-footballeur de Warnant qui a tué un entrepreneur, tente de se reconvertir… en rappeur: «L’avocat n’est pas commis, donc, je ne prendrai pas perpète», chante-t-il, en attendant son procès

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Stupeur ce dimanche matin lorsqu’un lecteur de Sudinfo nous a envoyé un lien vers le premier « clip de rap » d’un certain P(hocéen)13 alias Dylan Duby ! L’ex-footballeur liégeois, qui a notamment joué à Warnant en 2019 a connnu une évolution chaotique. Devenu proxénète et, puis, tueur, il tente aujourd’hui de se reconvertir en rappeur ! D’ailleurs, celui qui est actuellement en liberté sous conditions et espère maintenant connaître le succès en attendant son procès aux assises met le paquet pour faire la promotion de sa nouvelle carrière artistique en offrant des beaux cadeaux à ses – nouveaux – abonnés. En l’occurrence, comme en témoignent les photos qu’il a publiées sur les réseaux sociaux, Dylan Duby leur a déjà offert une dizaine de trottinettes électriques et tout autant de… voyages de trois jours dans des hôtels quatre étoiles avec destination au choix dans toute l’Europe, bons d’achat de 200 euros dans un magasin de vêtements, AirPods 3 et séances de 4 heures en studios !