On vient d’enterrer Thomas Monjoie, le jeune policier tué Schaerbeek, quel est votre ressenti par rapport à ce type d’attaque ?

On essaye d’en retenir les enseignements. Le manque de tension crée l’inattention et c’est ici d’autant plus vrai. Les niveaux d’alerte de l’OCAM (Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace, ndlr) étaient plutôt stables, pointaient même vers le bas au moment de l’attaque. Je ne connais pas tous les détails. Est-ce que l’auteur a bien été en contact en prison avec l’auteur d’une autre attaque sur deux policières ? Son pedigree était-il bien connu ? Est-ce que le policier roulait la fenêtre ouverte, ou est-il venu frapper à la fenêtre de la voiture ? Faut-il pour autant en déduire que les policiers ne peuvent plus ouvrir leur fenêtre ? Si un passant frappe à celle-ci et que le policier l’entrouvre à peine en disant « Je me protège », on risque d’accuser le policier d’être parano. Tout en restant prudent dans mes propos, on a un individu qui se rend au matin dans un bureau de police et qui prévient de ses attentions. Je pense qu’on aurait pu agir autrement. Je n’accuse personne, je ne veux pas rejeter la faute ni sur la justice, ni sur les collègues ou l’hôpital, mais globalement j’observe que malgré qu’il ait prévenu, on n’a pas pu l’empêcher.