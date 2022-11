Triste image à la Coupe du monde: le stade déserté par les supporters qataris dès la mi-temps lors du match d’ouverture face à l’Equateur (vidéo)

Une image a frappé les esprits au début de la deuxième mi-temps du match d’ouverture de la Coupe du monde entre le Qatar et l’Équateur, dimanche soir. Alors que l’imposant stade Al Bayt d’Al Khor était rempli à ras bord, avec 67.372 personnes, lors de la cérémonie d’ouverture et au coup d’envoi, l’enceinte s’est vidée au début du second acte alors que les Équatoriens menaient 0-2. Même le «noyau dur» derrière le but a soudainement vu beaucoup de supporters abandonner leurs places après 45 minutes, selon l’agence de presse Belga sur place.

Apparemment, beaucoup de supporters qataris n’ont pas apprécié de voir leur équipe incapable de rivaliser avec l’Équateur. La formation sud-américaine menait méritoirement 0-2 après 31 minutes grâce à Enner Valencia. Le score aurait également pu être de 0-3, mais le premier but de «Superman» a été refusé pour hors-jeu après seulement trois minutes.