Gürkan, 53 ans, perd la vie dans un accident à Trivières: «Il était allé ramener ses cousins chez son frère durant la nuit»

C’est un véritable drame qui s’est produit durant la nuit de samedi à dimanche, aux alentours de 2h, sur la N55 à Trivières.

Gürkan, 53 ans, a perdu le contrôle de son véhicule pour une raison encore inexpliquée et sa voiture a terminé sa course dans le fossé. Le quinquagénaire a été retrouvé sans vie par les membres de services de secours vers 8h. La police de la route a ensuite procédé aux constatations d’usage. Un expert s’est rendu sur les lieux afin d’effectuer différentes analyses des deux côtés de la chaussée et ainsi tenter d’en savoir plus sur les circonstances exactes de l’accident.