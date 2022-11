P1 | Gouvy fait la bonne opération et enfonce Freylange encore un peu plus (VIDEOS)

Gouvy 3 Freylange 0 Les buts : 14e Devillet (1-0), 18e Geurde (2-0), 35e Adam/pen. (3-0) Gouvy : Regnier 6, Georis 7, Gillard 7, Devillet 7,5, Djiboune 6, De Sousa 6(72e Joseph 5,5), Adam 7 (77e Lemma NC), Burton 7, Zitella 6,5, Grommen 6,5 (86e Cypers NC), Geurde 6,5 (66e Schmitz). Freylange : Lapraille 4 (45e Jacquet 5,5), Huberty 6, Mendes 4, Gengler 5, Gomes 5,5, Verger 5,5, Dechamps 5,5, Leoni 5,5, Warlomont 5,5 (60e Braconnier 5), Hentcho 5,5, N’Diaye 4 (31e Zervakis 5,5). Arbitre : F.Lejeune. Assistance : 60.

« Attention, ce match peut être un piège ! », disait avant le match Christophe Bertels, le coach des Gouvions. Les Oranges ont donc commencé le match bien organisé. A la 14e, Devillet reprend de la tête un coup-franc d’Adam. « C’est mon premier but de la saison, il tombe un peu de nulle part. Puis la grosse erreur du gardien sur le deuxième nous donne l’avance. Après, nous avons formé un bon bloc. On a un vrai collectif. On va tenter de continuer comme ça ! » souriait Yoan Devillet.

Sur le deuxième goal, Geurde tire une première fois sur Lapraille, le gardien pense avoir le ballon, mais il le relâche. Geurde suit bien et double la mise. Puis Mendes accroche Grommen dans le rectangle c’est Adam qui marque le penalty pour le 3-0. « Pour une fois, nous avons été efficaces. Nous avons fait une très bonne première mi-temps. Défensivement, nous sommes solides. Les 3 points sont là. C’est le principal ! On a une bonne mentalité. On va avoir 10 jours de repos, il faudra garder cette bonne dynamique pour essayer de gagner les deux autres matchs avant la trêve et rester dans le top 3 » explique, confiant le T1 de Gouvy.

Sans Eric Picart, absent à cause du covid, Freylange n’arrive pas à s’en sortir. « Les erreurs individuelles sont flagrantes et deviennent problématiques. Je pense que ça nous coûte beaucoup de points. Pas spécialement aujourd’hui car Gouvy était supérieur mais je pense que sur 20 buts on en prend 10 sur des erreurs individuelles. Ça commence tout doucement à bien emmerder le groupe. Là, ça devient dur ! », raconte Kévin Huberty, le capitaine qui dirigeait l’équipe.

Après le retour des vestiaires, les Mauves n’ont pas su revenir dans le match et s’enfoncent dans le classement. « Nous avons de la qualité mais je ne suis pas persuadé qu’on se bat pour son copain. Tout le monde a dit que nous allions jouer le titre mais ce n’est pas parce que nous avons des individualités que ça forme un groupe. Si quelqu’un de Freylange ose parler d’autre chose que le maintien, je pense qu’il ne connaît rien au football ! Si on ne prend pas de points contre Messancy et Assenois, il faudra se poser des questions pour la saison prochaine » conclut, déçu, le capitaine de Freylange.

Gilles Deroanne