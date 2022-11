Une société de Plombières place une station de recharge photovoltaïque autonome pour vélos et smartphones

La commune d’Amblève cherchait à acquérir une station de recharge pour vélos électriques et d’autre part un WLAN gratuit. L’option Wifi4EU avait été évoquée. Mais elle était trop coûteuse, selon les échevins Patrick Heyen et Stephan Wiesemes.

Ils ont alors cherché et trouvé une autre solution, commercialisée par la société Railway Protection Solutions, établie à Plombières. L’appareil SOLeTANK compact avait été testé ici et là dans les Cantons de l’Est, ces derniers mois. « On a fait tourner un mèdèle à Malmedy, Eupen… Toute l’année. On l’a eu aussi à La Calamine », explique Mathieu Lenaerts. Mais Amblève, elle, souhaitait avoir le sien, à demeure et a fini par le commander. Pour 7.390 € hors TVA, selon le Grenz-Echo. Ce n’est pas une invention plombimontoise. En fait, la société qui l’a vendu se fournit en Autriche.