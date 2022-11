«Undercover»: cette série belge est de retour sur Netflix avec une saison 3 encore plus palpitante

Si vous ne connaissez pas encore « Undercover », c’est le moment de vous rattraper ! Cette série flamande, produite par la VRT, et diffusée chez nous sur Één, fait son retour sur Netflix cette semaine. Dans les premières saisons, le drame policier relate l’histoire de Bob et Kim, deux agents qui tentent par tous les moyens d’infiltrer le réseau de Ferry Bouman, un baron de la drogue néerlandais, en se faisant passer pour un couple de nouveaux voisins.

Retournement de situation dans la saison 3, encore plus palpitante que les précédentes. Laquelle remet au premier plan Frank Lammers, en implacable baron de la drogue néerlandais, libéré de prison et forcé de faire équipe avec le policier incarné par Tom Waes, qui reprend lui aussi du service dans le cadre d’une nouvelle mission d’infiltration visant cette fois à démanteler un trafic turc d’ecstasy. Un thriller sous tension, dense et efficace, décliné en huit épisodes. Mais attention, tout ce suspens n’empêche pas à la nouvelle saison « Undercover » de parsemer quelques touches de son humour caractéristique. La nouvelle intrigue s’y prête d’ailleurs parfaitement, avec l’association forcée de Bob et Ferry, mise à l’honneur par l’excellente interprétation des deux comédiens, dont on ne peut que constater l’alchimie.