Celabor transforme les branches de pommiers, poiriers et de la vigne en or vert

Les déchets que constituent les branches de nos pommiers et poiriers ainsi que les rameaux de la vigne seraient une mine d’or méconnue. C’est en tout cas ce sur quoi a planché Celabor, centre de recherches basé au zoning de Chaineux, à Herve. Là, dans le centre dirigé par Yves Houet, l’équipe de Job Tchoumtchouma, docteur en chimie des substances naturelles et chef de projet, a coordonné d’un point de vue technique le projet de recherche Agri Waste Value impliquant une dizaine d’institutions partenaires, de quatre pays, pour étudier les possibilités de valorisation de tailles de fruitiers. La recherche a bénéficié d’aides substantielles des Fonds Feder européens (1,74 million sur un total de 3,19) ainsi que de la Région Wallonne. « Le projet était financé durant trois ans et demi. On l’a prolongé six mois, qui viennent de se terminer le 24 octobre. On arrive à la conclusion, avec des extraits à haute valeur ajoutée », indique Yves Houet.