Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La commune de Woluwe-Saint-Lambert a décidé de partir à la chasse des panneaux publicitaires présents sur son territoire. « Il a été décidé de retirer les panneaux publicitaires l’espace public. Il y a une volonté de la commune de ne plus avoir ce genre de panneau pour des raisons esthétiques et de pollution visuelle. Pour installer ce type de panneaux, il faut soit un permis d’urbanisme, soit une autorisation du Collège. Dans les deux cas, c’est toujours pour une durée déterminée.

Nous avons établi un relevé détaillé des panneaux existants pour savoir s’ils étaient couverts ou non par un permis d’urbanisme ou par une autorisation du Collège. Après examen, on a constaté que bon nombre de ces panneaux ne sont plus couverts par une quelconque autorisation. Le Collège a donc décidé d’imposer leur retrait des voiries communales par les sociétés auxquelles ils appartiennent », nous explique Philippe Jaquemyns, échevin de l’Espace public à Woluwe-Saint-Lambert.

*** *** ******* *********** **** *********** ** ********* ********** * * ********** * ******** *** *** ******* ************ **** ***** ******** ** ** ******* ** ******* *** ******** ********** **** *** **** *** *** ****** ******************* ****** ************* **** *** ******** ************* *** ******* ** *** ** ** ***** *** ** **** *** ********** *** ***** ********** ********** ****** *** ******** **** ******* *** ** **** *** ******* ****** ******* ****** **** *** ********* ******** **** ***** ********* **** ****** ** ********* ******** ** ** **** *** **** ** *********** **** ** ********* *********** **** ********** *** ***** ********** ***************** ******** ******** **********

************** *** ***** ********** *********** *** *** ******** ************* *** ***** ** ******** ** ** ******* ** ********************* *************** *** ********** ******* *** ** ****** *** ********** *** ** **** **** ******** ****** ***** **** ******* *** ****** ** ******* ** ******* *** ********* ** * * ****** *** ********* *** **** * ****** **** **** **** ********* ***** **** ** ******* ******* ********** **** ********* ** ******* *** ********* ** *** ********** ** ******** *** *** ******** ****** ** ******* ******* ** ******* **** *** ******* ********** ** ******* ** ******* ** ** ********* ******************* ******* ***** **************

** ******* **** ***** ***** ** ******** ************* **** *** ********* **** **** *** **** ** *********************