ION Hockey League: le Léopold, toujours invaincu, passera l’hiver bien au chaud

L éopold – Gantoise : 1-0. La dernière journée de ce premier tour offrait une magnifique affiche entre les 2 premiers équipes de la division d’honneur. Un duel au sommet entre le Léopold, impressionnant en tête de la compétition avec 10 succès, et la Gantoise, de plus en plus régulier et costaud dans ce championnat. Sous une pluie battante, les 2 équipes démontraient qu’elles avaient envie, au plus vite, envie de forcer la décision et prendre l’ascendant dans cette partie. Mais le premier quart d’heure était à l’avantage des Flandriens, pourtant privés de l’internationale français Charles Masson, plus dangereux et plus rapides que leurs adversaires du jour. A la pause, il ne manquait finalement qu’un but après 35 minutes très plaisantes et un rythme très soutenu de la part des Gantois plus dangereux et plus inspirés dans ce duel.

Dans les dernières secondes de la première période, Tom Boon ne parvenait pas à donner l’avantage aux siens sur stroke en envoyant son envoi sur le poteau du but de Tomas Santiago. Mais c’est finalement à la 49e minute que l’attaquant des Red Lions inscrivait son 34e but de la saison en proposant un solo impressionnant dans le cercle gantois. Un premier but qui coupait un peu les jambes des Flandriens, pourtant assez dominants depuis l’entame des débats. Les Gantois sortaient leur gardien à 2 minutes du coup du coup sifflet final mais ce n’était pas suffisant pour recoller au score malgré un tout dernier penalty obtenu à l’ultime seconde de jeu. Toujours invaincus en 12 rencontres (1 partage), les Bruxellois terminent donc en tête à l’issue de ce premier tour avec 34 points et 7 unités d’avance sur le Dragons.

Racing -Waterloo Ducks : 2-1. C’était incontestablement la seconde affiche de cette 12e journée en DH messieurs. Un duel équilibré sur papier entre deux candidats au titre en fin de saison. La première période était passionnante mais finalement assez pauvre en occasions à l’exception d’un penalty pour Victor Charlet et un pour Tanguy Cosyns. Après la pause, alors que les Bruxellois, toujours privés de Cédric Charlier (blessé au genou en Pro League), semblaient, petit à petit, prendre l’ascendant dans les duels, c’étaient pourtant les Brabançons qui trouvaient le chemin des filets grâce à Loïc Sidler (38e). Le Watducks obtenait alors la possibilité de faire le break sur p.c. mais le Racing tenait bon. A la 57e minute, Achille De Chaffoy égalisait après une belle action offensive orchestrée par Augustin Meurmans et Tanguy Cosyns. Dans la foulée, l’attaquant des Red Lions donnait l’avance aux siens sur penalty (60e). Un 7e succès qui permet aux champions en titre de rester dans le top 4 et passer l’hiver au chaud après un bon premier tour.

Old Club – Louvain : 7-4. Victoire importante pour les Liégeois qui démontrent qu’ils sont encore loin d’avoir dit leur dernier mot dans cette lutte pour le maintien. Face aux Universitaires, ils ont proposé une nouvelle prestation pleine d’envie et de combativité. Un résultat important qui permet surtout aux joueurs de la Cité ardente de faire le plein de confiance avant cette trêve hivernale. Les buteurs du jour : Pierre De Moor (2), Maxime Lectius (sur p.c.), Félix Lemalle, Luke Homes, Guido Potenzoni et Cyril Vermesse pour les locaux ; François Sior, Tello Balmaseda, Pilou Maraite et Pere Divorra pour les visiteurs.

Une victoire salvatrice pour les Molenbeekois

Daring – Orée : 3-2. La situation commençait à être critique pour les Molenbeekois qui ne devaient pas concéder une nouvelle défaite pour éviter de sombrer en bas de classement en compagnie des 2 promus. Mais face aux hommes de Steve Crauwels, ils ont fait preuve de beaucoup d’abnégation et ils ont démontré que cette équipe possédait bien plus de qualité que ce qu’elle avait montré depuis l’entame de la saison. Les visiteurs étaient les plus dangereux et multipliaient les possibilités devant la cage de Boris Feldheim mais ce sont bien les locaux qui frappaient les premiers via Thomas Vander Gracht juste avant le retour aux vestiaires (35e). En début de seconde période, Louis Willems remettait les 2 équipes à égalité sur suite de penalty (38e). Mais le Daring restait concentré sur son sujet et Vander Gracht s’offrait un doublé à la 47e minute. C’était ensuite Santiago Montelli qui donnait un peu plus d’air aux siens sur penalty. A quatre minutes de la fin des débats, Ladislao Gencarelli réduisait l’écart pour les visiteurs mais ce n’était pas suffisant pour empêcher l’équipe locale de remporter son 2e succès de la saison.

Dragons – Uccle Sport : 8-0. Nouvelle démonstration de force des Anversois (sans Blake Govers) qui n’ont pas laissé la moindre chance aux promus ucclois. Un match à sens unique qui était déjà plié à la pause grâce aux réalisations de Thomas Crols, de Felix Denayer (2), d’Henri Raes et de Max Luyten. En seconde période, Mathew Cobbaert, Thomas Crols et Felix Denayer frappaient encore sur le clou et mettaient un terme aux derniers espoirs visiteurs.

Braxgata – Herakles : 2-0. Les protégés de Philippe Goldberg continuent tranquillement leur chemin dans ce championnat avec une 6e victoire acquise avec énormément de réalisme dans ce derby anversois. Un succès conquis grâce aux qualités de finisseur de Tobias Biekens qui s’est offert un doublé (17e et 59e). Les Lierrois ont bien tenté de réagir mais ils ont manqué d’efficacité dans le cercle adverse pour revendiquer autre chose.