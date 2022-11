Alain et Valérie, de l’Amour est dans le pré, n’ont pas fini l’aventure ensemble: «Je ne ressentais pas les papillons»

Cette 14e saison de l’Amour est dans le Pré touche à sa fin. Pour entamer cet épilogue, Sandrine Dans a invité les agriculteurs et leur prétendante à discuter de leur aventure autour d’un verre. Mais Alain est venu seul aux festivités. Pour rappel, lors du dernier épisode, l’agriculteur de Thimister s’était envolé à Lanzarote avec Valérie, son coup de cœur. C’était l’occasion pour eux de passer du temps ensemble et de se découvrir davantage. Ensemble, ils ont multiplié les moments de complicité et les gestes de tendresse. L’agriculteur a douté Mais les quelques baisers ont laissé place au doute. Embarrassé, le Thimistérien a avoué à Valérie qu’il n’avait pas assez de sentiments. « Dès que tu es venue à la ferme, c’est toi que je voulais découvrir. Mais je ne ressens pas ces petits papillons que j’espérais », explique-t-il. « Je ne veux pas te laisser espérer non plus, tu es quelqu’un de super-sympathique, tu es souriante », continue-t-il.

Lire aussi> «Je décomptais les jours»: Alain et Valérie, de l’Amour est dans le pré, se sont découverts à Lanzarote Valérie, la prétendante finaliste, ne lui en a pas tenu rigueur : « Je te souhaite de trouver quelqu’un, avec qui tu pourras vraiment partager ce que tu attends. Je te l’ai écrit et je te le redis, tu es une belle personne. » Une séquence remplie d’émotion pour le couple. « Évidemment, ça me touche », continue Valérie. « Car je suis tombée sur quelqu’un de correct. Mais ce n’est rien, tu ne dois pas te tracasser. » S’il n’a pas ressenti ces papillons et cette excitation des premiers instants, Alain garde le moral.

Il reste optimiste L’épisode final s’est soldé par une soirée chaleureuse entre les participants et Sandrine Dans. Les agriculteurs et les prétendantes finalistes ont pu revoir les images de leur aventure, ce qui n’a pas laissé Alain de marbre : « Ça me touche, oui. »