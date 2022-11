P1 | Soignies rejoint par Flénu à la dernière minute (VIDÉOS): «Comment ne pas râler?»

Flénu - Soignies 2-2

Les buts : 11e Sotgiu (0-1), 48e Mszanecky (0-2), 67e S. Belasfar (1-2), 90e Gilson (2-2).

Flénu : Delwarte, François, Ouzrouhene, Lanza (35e Sotteau), Sergeant, Demol, Nicaise, Dei-Gobbi, A. Belasfar (52e S. Belasfar), Gilson, Cammisuli (54e Arena).

Soignies : Godeau, M. Belfiore, Florue, Mittiner, Desmecht, Janssens (61e Fanara), De Grave, Ombessa (69e N. Belfiore), Lecocq, Mszanecky, Sotgiu (74e Kaminiaris).

Cartes jaunes : Nicaise, Arena, S. Belasfar, Janssens, Mittiner, Desmecht, Florue.

Cartes rouges : 77e Mszanecky, 81 Arena (2 CJ).

Arbitre : M. Parent.

En menant de deux buts, un Soignies consistant et volontaire pensait réellement la tenir, cette victoire.

Pourtant, au prix d’une belle remontada, Flénu est parvenu à arracher le partage à la dernière minute. « Dans l’absolu, prendre un point contre un tel adversaire n’est pas une mauvaise affaire mais à chaud, comment ne pas râler en étant rejoints si tard ? », lance Sébastien Wouters, le coach de Soignies, toujours invaincu depuis sa prise de fonction.

« C’était un vrai match de P1, intensif, très combattu. Mon sentiment est mitigé car Flénu pouvait tout aussi bien s’imposer, mais nous aurions aussi pu tuer le suspense en inscrivant un troisième but. Je reste aussi très dubitatif sur le carton jaune adressé à un défenseur flénusien alors que mon attaquant filait seul au but et, dans la foulée, sur l’expulsion de Mszanecky dont la faute ressemblait plutôt à une malencontreuse glissade… »

« Rien à reprocher »

La débauche d’énergie des Sonégiens et leur état d’esprit restent très positifs. « Je ne peux rien reprocher à mes garçons dont la prestation méritait un meilleur sort et un autre résultat. Il s’agit de notre troisième nul consécutif, certes face à de belles formations, mais nous stagnons un peu au classement ».