Création du fonds dédié aux pertes et préjudices: COP27 décevante, ministres divisés

Avancée historique

Avec la création de ce fonds, la décision finale de la COP27 « donne un signal fort pour les pays les plus vulnérables », estime la Coalition Climat, saluant « une avancée historique » et « un grand pas en avant pour la justice climatique ». L’ASBL nationale, qui réunit plus de 90 organisations de la société civile belge, juge toutefois qu’il « manque malheureusement encore de nombreuses décisions importantes ». Et la Coalition Climat de citer la sortie des énergies fossiles, qui n’a pas été obtenue. « La sortie des combustibles fossiles reste une fois de plus l’occasion manquée de cette COP. Il n’y a pas eu de progrès de ce côté. Et ce malgré le soutien de nombreux pays du Sud et du Nord. Ce qui est positif, cependant, c’est que les pays ont engagé des discussions pour travailler ensemble sur des solutions concrètes dans tous les secteurs pour les années à venir », analyse la Coalition.