C’est le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, lui-même sous la menace d’un enlèvement par la criminalité organisée, qui l’a récemment avoué en commission de la Justice : « La criminalité organisée est devenue plus complexe et plus spécialisée (…) Elle a également un impact beaucoup plus subversif, par l’usage de la corruption, de la violence, de l’intimidation et de menaces. Le terme « narcoterrorisme » me semble approprié en la matière. »

Le monde politique, secoué par les menaces claires et très directes qui pèsent sur le ministre de la Justice a pris conscience de la menace… même si dans les faits, le dernier conclave budgétaire n’a pas été à la hauteur des espérances de la police judiciaire.