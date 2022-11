Des écoles liégeoises mobilisées contre la Coupe du monde au Qatar: «On veut sensibiliser les élèves à ce qu’il s’est passé là-bas»

« Nous avons invité les élèves du secondaire à réfléchir à la Coupe du monde au Qatar. Nous leur avons fourni du matériel pour leur présenter les coulisses de l’organisation, les chantiers de construction, les conditions de travail des migrants. Et on leur a demandé de réaliser des œuvres à ce sujet », explique Isabelle Debroux, responsable communication pour la CSC Liège-Verviers.

Quatre écoles ont répondu à cet appel : le collège Saint-Martin de Seraing, l’école professionnelle d’Ans, l’institut Sainte-Marie de Huy et l’institut Sainte-Claire de Verviers. Les élèves ont ensuite utilisé leur imagination pour faire passer leur message.

Des ballons ensanglantés, des terrains de foot jonchés de croix. Une coupe du monde en forme de tête de mort. Mais aussi des affiches aux slogans dénonciateurs : « Les joueurs courent après le ballon, les ouvriers après la vie » : « L’objectif était de les faire réfléchir, de les sensibiliser. Il est important qu’ils se rendent compte que, derrière cet événement sportif, il y a des gens qui sont morts. On voulait leur faire voir l’envers du décor ».

Une coupe avec une tête de mort. - S.B.

Une école gagnera un prix à la fin de la compétition. - S.B.

« Ça les touche »

Parmi les visiteurs, se trouvait le professeur Vincent Vancauwenberghe, de l’école Saint-Martin à Seraing. Ses élèves de première année secondaire ont participé au projet. : « Les élèves entendent parler partout de la Coupe du monde mais ils n’entendent pas tout ce qu’il s’est passé. On a regardé un reportage sur l’organisation de cette compétition, et ils ont directement voulu embrayer. C’est quelque chose qui les touche. Ils ont appris beaucoup de choses sur les droits humains, sur les conditions de travail et sur les enjeux climatiques. Ils ont trouvé ça vraiment injuste », explique-t-il.

Aussi des affiches. - S.B.

6.500 ouvriers qui, selon le Guardian, sont morts sur les chantiers. - S.B.

Et des jeunes, il y en avait. Comme Louis, âgé de 12 ans : « Je trouve ça inacceptable que pour un mois de foot, il y ait 6.500 travailleurs morts. Alors qu’on aurait pu organiser cela dans d’autres pays où il y avait déjà des stades de foot. Je ne vais pas regarder cette Coupe du monde ».

« Il fallait marquer le coup »

Jean, « un peu plus âgé », tenait aussi à être présent : « Je suis ici parce qu’il fallait marquer le coup. Une Coupe du monde au Qatar c’est impensable au niveau écologique et du point de vue du respect des travailleurs. Je ne regarderai aucun match, alors que j’aime le football. Je pense que c’est très important de conscientiser les jeunes générations à ces problématiques ».