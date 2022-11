Les prix ont grimpé en moyenne de 17% pour les Belges depuis le covid: «Et l’inflation est d’autant plus forte pour les bas revenus»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nous avons demandé à Statbel, l’office belge des statistiques, le détail des augmentations de prix, produit par produit, secteur par secteur, entre le mois de mars 2020 et le mois d’octobre 2022.

Au cours de ces 33 mois, chaque Belge a dû faire face à plusieurs crises. La crise sanitaire d’abord, et son confinement, qui a engendré la hausse de prix de nombreuses matières premières et des pénuries dans plusieurs industries. La reprise économique et la demande importante en énergie et en carburant, a fait grimper les prix du diesel, de l’essence, du gaz et de l’électricité…

Ensuite, en février 2022, il y a eu la crise ukrainienne, venant faire exploser les cours du gaz et de l’électricité, le prix du baril de pétrole, les prix des céréales et des huiles aussi, et compliquant encore un peu certaines importations et lignes d’approvisionnement.